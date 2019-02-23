Венесуэла на время закрыла три моста на границе с Колумбией

СЕГОДНЯ 07:24 2019-02-23T07:24:54+03:00

По словам вице-президента Веннсуэлы, граница с Колумбией будет открыта, когда прекратятся "жестокие акты насилия" против ее страны Фото: REUTERS

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Власти Венесуэлы временно перекрыли движение по трем мостам на границе с Колумбией. Об этом в своем Twitter сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

"Боливарианское правительство информирует население о том, что из-за серьезных и незаконных угроз, предпринимаемых правительством Колумбии в отношении мира и суверенитета Венесуэлы, было принято решение о временном полном закрытии мостов имени Симона Боливара, Сантандера и моста Уньон", - написала она.

По словам вице-президента Веннсуэлы, граница с Колумбией будет открыта, когда прекратятся "жестокие акты насилия" против ее страны. Помимо этого, Родригес потребовала, чтобы президент Колумбии Иван Дуке "прекратил предоставлять территорию Колумбии" для исполнения приказов президента США Дональда Трампа.

Перекрытые пограничные мосты ведут в колумбийский город Кукута, где размещается пункт распределения гуманитарной помощи, предназначенной для населения Венесуэлы. Данный пункт был развернут по инициативе оппозиции; по словам президента страны Николаса Мадуро, передача гуманитарного груза из Колумбии является "плохим и дешевым шоу олигархии".

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о прибытии гуманитарных грузов в Венесуэлу 23 февраля. Именно этой теме был посвящен его первый указ на посту временного президента страны; в частности, самопровозглашенный лидер призвал военнослужащих армии страны обеспечить доставку гуманитарной помощи в страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU