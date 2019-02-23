2019-02-23T07:31:09+03:00
Политика

Министры обороны США и Турции обсудили покупку Анкарой у России С-400

Глава Пентагона поблагодарил Турецкого коллегу за приверженность НАТО
Юлия ДИВЕЕВА
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Планы по приобретению у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 обсуждали 22 февраля в Вашингтоне исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Как говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США, главы ведомств собрались, чтобы подтвердить оборонные отношения между США и Турцией.

"Обсуждался широкий круг вопросов обороны, в том числе операции по уничтожению ИГ* в Сирии и озабоченность Соединенных Штатов потенциальной покупкой Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400", - пишет пресс-служба Пентагона.

Кроме того, Шанахан и Акар договорились продолжить сотрудничество для достижения стабильности и безопасности на северо-востоке Сирии. Глава МИнобороны США подчеркнул, что двусторонние отношения США и Турции являются "основой региональной безопасности", и поблагодарил министра Акара за приверженность Турции НАТО и поддержку альянса в Афганистане, Косово и Ираке.

Как сообщал сайт kp.ru, 16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказался разрывать контракт на поставку ЗРК С-400 ради того, чтобы получить право купить американские комплексы Patriot.

"Мы заключили сделку с Россией по С-400, так что не может быть и речи о том, чтобы мы повернули назад", - подчеркнул глава государства.

США продолжают уговаривать Анкару отказаться от сделки, мотивируя это возможной несовместимостью программного обеспечения российских систем с натовским ПО.

ИГ* - террористическая группировка "Исламское Государство", запрещена на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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