2019-02-23T07:49:10+03:00
Политика

Жители поселка в сирийском Идлибе поздравили российских военных с 23 февраля

Сирийцы, проживающие в населенном пункте Телль-Ханзир, поблагодарили российских военных за помощь в освобождении страны
Александр ДЖУМАЕВ
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По данным Центра по примирению враждующих сторон, российскими военными было доставлено более 3,2 тысячи тонн гуманитарных грузовПо данным Центра по примирению враждующих сторон, российскими военными было доставлено более 3,2 тысячи тонн гуманитарных грузовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жители сирийского поселка Телль-Ханзир, куда сегодня прибыла военная колонна российской армии, поздравили наших солдат с Днем защитника отечества.

Колонна доставила в поселок, в котором проживают 700 человек, самые необходимые для его жителей грузы: сахар, муку, чай, консервы. Во время получения помощи один из местных жителей вспомнил, что в субботу российские военные отмечают свой профессиональный праздник и поздравил россиян; впоследствии к нему присоединились другие жители.

"Поздравляем вас. Спасибо вам, друзья, за то, что помогли освободить нашу страну, и сейчас продолжаете помогать", - приводит агентство РИА Новости слова местных жителей.

По словам главы администрации поселка Абдаллы Хасауи, боевики, которые ушли отсюда полгода назад, перед тем, как покинуть населенный пункт, разрушили и увезли все, что смогли: сельскохозяйственную технику, скот, транспорт. Глава администрации поселка также отметил, что многие местные жители живут в острой нужде, а у многих из них даже нет крыши над головой.

После раздачи гуманитарной помощи под крики "спасибо, Россия" колонна выдвинулась в поселок Сальба, расположенный в провинции Хама. Несмотря на то, что этот населенный пункт не был захвачен боевиками, он сильно пострадал от ракетных и минометных обстрелов. Жители Сальбы по-прежнему не могут почувствовать себя в безопасности из-за близости к провинции Идлиб.

"Боевики приходили сюда и агитировали людей переходить к ним, но поддержки не нашли. Местные жители выгнали эмиссаров, и за это террористы начали обстреливать поселок. Было много погибших. Люди тогда взяли оружие и выступили против боевиков", - рассказал местный житель Мухаммед Рахман.

К февралю 2019 года российские военные провели уже более двух тысяч подобных акций. Ежедневно колонны с продовольствием отправляются во все уголки Сирии, доставляя туда продукты питания, воду и предметы первой необходимости. По данным Центра по примирению враждующих сторон, в ходе этих операций было доставлено более 3,2 тысячи тонн гуманитарных грузов

Коты на сирийской войне.В раздираемой войной Сирии спасают не только людей, но и кошек. И это, пожалуй, высшее проявление человечности

ИСТОЧНИК KP.RU

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