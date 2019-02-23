Жители поселка в сирийском Идлибе поздравили российских военных с 23 февраля

СЕГОДНЯ 07:48 2019-02-23T07:49:10+03:00

По данным Центра по примирению враждующих сторон, российскими военными было доставлено более 3,2 тысячи тонн гуманитарных грузов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Жители сирийского поселка Телль-Ханзир, куда сегодня прибыла военная колонна российской армии, поздравили наших солдат с Днем защитника отечества.

Колонна доставила в поселок, в котором проживают 700 человек, самые необходимые для его жителей грузы: сахар, муку, чай, консервы. Во время получения помощи один из местных жителей вспомнил, что в субботу российские военные отмечают свой профессиональный праздник и поздравил россиян; впоследствии к нему присоединились другие жители.

"Поздравляем вас. Спасибо вам, друзья, за то, что помогли освободить нашу страну, и сейчас продолжаете помогать", - приводит агентство РИА Новости слова местных жителей.

По словам главы администрации поселка Абдаллы Хасауи, боевики, которые ушли отсюда полгода назад, перед тем, как покинуть населенный пункт, разрушили и увезли все, что смогли: сельскохозяйственную технику, скот, транспорт. Глава администрации поселка также отметил, что многие местные жители живут в острой нужде, а у многих из них даже нет крыши над головой.

После раздачи гуманитарной помощи под крики "спасибо, Россия" колонна выдвинулась в поселок Сальба, расположенный в провинции Хама. Несмотря на то, что этот населенный пункт не был захвачен боевиками, он сильно пострадал от ракетных и минометных обстрелов. Жители Сальбы по-прежнему не могут почувствовать себя в безопасности из-за близости к провинции Идлиб.

"Боевики приходили сюда и агитировали людей переходить к ним, но поддержки не нашли. Местные жители выгнали эмиссаров, и за это террористы начали обстреливать поселок. Было много погибших. Люди тогда взяли оружие и выступили против боевиков", - рассказал местный житель Мухаммед Рахман.

К февралю 2019 года российские военные провели уже более двух тысяч подобных акций. Ежедневно колонны с продовольствием отправляются во все уголки Сирии, доставляя туда продукты питания, воду и предметы первой необходимости. По данным Центра по примирению враждующих сторон, в ходе этих операций было доставлено более 3,2 тысячи тонн гуманитарных грузов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/650269" frameborder="0"></iframe> Коты на сирийской войне.В раздираемой войной Сирии спасают не только людей, но и кошек. И это, пожалуй, высшее проявление человечности

ИСТОЧНИК KP.RU