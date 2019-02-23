Экстрадированный из Испании в США российский программист признал вину

СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-23T08:04:24+03:00

Адвокат надеется, что россиянин будет осужден на срок, который уже отбыл под стражей

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Гражданин России Станислав Лисов, задержанный в Испании и экстрадированный в прошлом году в США, в суде признал себя виновным в сговоре с целью совершения хакерской атаки. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

По его словам, российский программист признал вину лишь по одному из двух пунктов обвинения. Максимальное наказание за данное преступление составляет пять лет. Адвокат рассказал, что продолжает вести переговоры с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк, и не исключил, что в итоге Лисов получит тюремный срок, который уже отбыл, находят под стражей в США и Испании - это около двух лет.

В этом случае россиянин будет сразу же освобожден.

"Это маловероятно, но возможно", - сказал Бух.

Он уточнил, что Лисова после этого освободят и депортируют на родину.

Как сообщал сайт kp.ru, Лисова задержали в аэропорту Барселоны по запросу США, где его подозревают в краже банковских данных, информации о кредитных картах при помощи "банковского трояна" NeverQuest. За это ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU