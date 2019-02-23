В Венесуэле военные применили слезоточивый газ неподалеку от границы с Бразилией

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-23T08:08:54+03:00

В венесуэльском городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном в 15 километрах от границы с Бразилией, произошли столкновения между представителями коренной индейской народности пемон и солдатами Национальной гвардии страны Фото: REUTERS

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В венесуэльском городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном в 15 километрах от границы с Бразилией, произошли столкновения между представителями коренной индейской народности пемон и солдатами Национальной гвардии страны. Как сообщает издание El Nacional, для подавления выступления местных жителей, попытавшихся заблокировать движение силовиков к границе, гвардейцы применили слезоточивый газ.

Ранее сайт kp.ru сообщал об аналогичном инциденте, произошедшем в населенном пункте Сан-Франсиско-де-Юруани в этом же районе. Столкновения силовиков с местными жителями закончились трагедией: военным пришлось открыть огонь по манифестантам, в результате чего два человека погибли, а еще 14 получили ранения. Возмущенные этим представители народности пемон взяли в заложники генерала Национальной гвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал колонной.

В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией, а на следующий день вице-президент страны Делси Родригес сообщила о закрытии мостов, связывающих территорию страны с Колумбией. Данные меры связаны с тем, что с территории этих стран оппозиция планирует доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую власти страны пропускать отказываются.

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ИСТОЧНИК KP.RU