В Париже состоялась церемония вручения кинопремии "Сезар"

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-23T08:55:01+03:00

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В Париже прошла 44-я церемония вручения кинопремии "Сезар" Французской киноакадемии. Лучшим фильмом по версии жюри стала лента Ксавье Леграна "Опекунство".

Церемония прошла в концертном зале "Плейель", расположенном в центре французской столицы. Ведущим мероприятия был французский комедийный актер Кад Мерад.

Опекунство / Jusqu' la garde (2017) . трейлер

Помимо награды за лучший фильм, Ксавье Легран за свою первую полнометражную работу удостоился статуэтки за лучший оригинальный сценарий. Исполнительница одной из главных ролей в "Опекунстве" Леа Дрюкер получила звание лучшей актрисы, тогда как Алекс Лутц, сыгравший в фильме "Ги", был признан жюри лучшим актером.

Премию "Сезар" за лучшую режиссерскую работу получил Жак Одьяр за фильм "Братья Систерс". Лучшим иностранным фильмом стала японская картина "Магазинные воришки" режиссера Хирокадзу Корээды, а приз зрительских симпатий получила лента Оливье Барру "День выборов по-французски".

Лучшим актером второго плана был признан Филипп Катрин, сыгравший в фильме "Непотопляемые". Приз за лучшую женскую роль второго плана за фильм "Щекотка" получила Катрин Виар.

Почетную статуэтку получил 82-летний американский актер и режиссер Роберт Редфорд, ранее объявивший о завершении карьеры. В своей речи он рассказал о том, что любит Париж, а также поделился воспоминаниями о Каннах.

Кинопремия "Сезар" Французской академии кинематографических искусств и техники вручается ежегодно с 1976 года.

ИСТОЧНИК KP.RU