2019-02-23T09:00:51+03:00
Звезды

Стало известно рабочее название новой ленты о Джеймсе Бонде

По предварительным данным, картина получила рабочее название Shatterhead
Александр ДЖУМАЕВ
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В последних четырех фильмах о Джеймсе Бонде главную роль сыграл британский актер Дэниел КрейгВ последних четырех фильмах о Джеймсе Бонде главную роль сыграл британский актер Дэниел КрейгФото: кадр из фильма
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25-й кинофильм о Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhead. Об этом сообщает издание Guardian.

В материале издания отмечается, что такое название было упомянуто в рассылке издания Production Weekly, посвященного новостям индустрии кино. Стоит отметить, что Shatterhead - это псевдоним одного из героев саги Яна Флеминга Эрнста Ставро Блофельда.

По предварительным данным, съемки картины начнутся в апреле этого года; выход ленты в прокат должен состояться в апреле 2020 года. На роль легендарного шпиона претендуют британский актер Том Хиддлстон, звезда сериала «Тайны Смолвиля» Джастин Хартли и Ричард Мэдден, сыгравший в «Игре престолов» и «Медичи». В последних четырех фильмах о Джеймсе Бонде главную роль сыграл британский актер Дэниел Крейг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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