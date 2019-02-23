Умер Броди Стивенс - стендап-комик из США

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-23T09:25:20+03:00

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Американский стендап-комик Броди Стивенс был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание TMZ.

Актеру было 48 лет. Причины его смерти неизвестны; по данным портала, есть подозрения на то, что Стивенс совершил самоубийство. Отмечается, что актер страдал от психологических проблем, в 2011 году Стивенс был госпитализирован по причине биполярного расстройства личности.

Стоит отметить, что Стивенс до последнего дня принимал участие в комедийных шоу. За два дня до своей кончины комик принял участие в "Фестивале дружбы" в Бербэнке (штат Калифорния".

Броди Стивенс был ведущим собственного комедийного шоу "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!", которое он создал вместе со своим другом. Помимо стендап-выступлений Стивенс снимался в кино: он сыграл эпизодические роли в комедиях "Мальчишник в Вегасе" и "Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок" и еще нескольких кинолентах

ИСТОЧНИК KP.RU