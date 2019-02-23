Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-23T10:12:48+03:00

Депутат бундестага Юрген Триттин заявил, что обеспечение безопасности в Европе возможно только при условии сотрудничества с Россией Фото: REUTERS

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Депутат бундестага Юрген Триттин заявил, что обеспечение безопасности в Европе возможно только при условии сотрудничества с Россией. Парламентарий также отметил, что в настоящий момент мир стоит на пороге ядерной гонки вооружений.

"Указывать только на Россию, как это делает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, не поможет. Увеличение же военных расходов в два раза, как обещала в Мюнхене Меркель при поддержке министра финансов Олафа Шольца, скорее подстегнет гонку вооружений", - отметил Триттин в своей статье, опубликованной в издании Frankfurter Rundschau.

По словам Триттина, США в настоящий момент продолжают разрушать мировые соглашения. Помимо договора РСМД (ДРСМД), Вашингтон вышел из Парижского соглашения по климату, договора с ЮНЕСКО и ядерной сделки с Ираном. Триттин отметил, что действия Вашингтона являются "токсичной смесью хаотичной деструктивности и неконсервативной агрессии".

Таким образом, безопасность в Европе возможна исключительно при условии сотрудничества ЕС и России, отмечает Триттин. "Североатлантический альянс должен не только предложить убрать тактическое ядерное оружие из Европы, но и отказаться от американской системы ПРО, если Россия также будет готова сделать шаги к разоружению", - заявил парламентарий, отметив, что в данном случае речь идет о взаимовыгодной сделке.

США начали процедуру выхода из ДРСМД в начале февраля этого года, сославшись на то, что Россия не выполняет обязательства по договору. В ответ на это президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия будет принимать решения в соответствии с действиями США, однако не желает втягиваться в гонку вооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU