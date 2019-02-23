В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-23T10:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах столицы.

"Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж", - отметил собеседник агентства.

Сведений о пострадавших, площади возгорания и разрушениях по состоянию на 10:30 23 февраля нет.

Пожару был присвоен второй уровень сложности из пяти возможных. Ликвидацией очага возгорания занимаются 15 расчетов пожарных.

Ранее сайт kp.ru сообщал о пожаре в элитном жилом доме в центре Москвы. Огонь в здании, где несколько знаменитостей владели квартирами, вспыхнул в ночь на 4 февраля этого года. Жертвами пожара тогда стали восемь человек, в том числе двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU