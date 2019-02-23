2019-02-23T10:49:28+03:00
Политика

В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"

Дальность новой версии ракеты составит 4,5 тыс. километров
Александр ДЖУМАЕВ
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Крылатую ракету "Калибр-М", создаваемую для ВМФ России, планируется доработать для получения возможности сухопутного базированияКрылатую ракету "Калибр-М", создаваемую для ВМФ России, планируется доработать для получения возможности сухопутного базированияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крылатую ракету "Калибр-М", создаваемую для ВМФ России, планируется доработать для получения возможности сухопутного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в отечественном оборонно-промышленном комплексе.

"С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", - заявил собеседник агентства. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о разработке ракеты "Калибр-М", которую планировалось размещать на кораблях. Основными отличительными чертами новой ракеты являются увеличенная дальность стрельбы и более мощная боевая часть.

О приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) заявил президент страны Дональд Трамп. В ответ на это российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что Россия будет принимать решения в соответствии с действиями США, однако не желает втягиваться в гонку вооружений.

Удар «Калибрами» по террористам ИГ в Сирии‍.

ИСТОЧНИК KP.RU

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