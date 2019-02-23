2019-02-23T11:40:42+03:00
Происшествия

Пожар в Московской консерватории ликвидирован

Площадь очага возгорания в Московской консерватории составила 30 квадратных метров [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Пожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. ЧайковскогоПожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. ЧайковскогоФото: Ольга Крыльцова
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Пожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в штабе тушения пожара.

"Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 кв. м. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства. Отмечается, что главный корпус учебного заведения не пострадал.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, очаг возгорания находился на третьем этаже здания в Среднем Кисловском переулке, которое в настоящий момент находится на реконструкции. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

В здании, где произошел пожар, располагается факультет симфонического и хорового дирижирования. С 2016 года здание относится к памятникам культуры федерального значения.

В Москве горит консерватория им. Чайковского.Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж

ИСТОЧНИК KP.RU

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