Пожар в Московской консерватории ликвидирован

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-23T11:40:42+03:00

Пожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

Пожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в штабе тушения пожара.

"Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 кв. м. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства. Отмечается, что главный корпус учебного заведения не пострадал.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, очаг возгорания находился на третьем этаже здания в Среднем Кисловском переулке, которое в настоящий момент находится на реконструкции. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.

В здании, где произошел пожар, располагается факультет симфонического и хорового дирижирования. С 2016 года здание относится к памятникам культуры федерального значения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693637" frameborder="0"></iframe> В Москве горит консерватория им. Чайковского.Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж

ИСТОЧНИК KP.RU