Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Пожарные ликвидировали очаг возгорания, возникшего в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в штабе тушения пожара.
"Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 кв. м. Пострадавших нет", - отметил собеседник агентства. Отмечается, что главный корпус учебного заведения не пострадал.
Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, очаг возгорания находился на третьем этаже здания в Среднем Кисловском переулке, которое в настоящий момент находится на реконструкции. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ.
В здании, где произошел пожар, располагается факультет симфонического и хорового дирижирования. С 2016 года здание относится к памятникам культуры федерального значения.
В Москве горит консерватория им. Чайковского.Произошел пожар в здании консерватории в Среднем Кисловском переулке, дом 4. Открытым пламенем горит третий этаж
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