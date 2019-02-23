2019-02-23T12:12:46+03:00
Происшествия

Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий

В настоящий момент ребенку оказывается психологическая помощь
Александр ДЖУМАЕВ
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Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего шестилетнего сына 18 февраляНадежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего шестилетнего сына 18 февраляФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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Ребенка, оставленного матерью на ночь в столичном парке "Лосиный остров", передадут под опеку только после завершения всех необходимых следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СК) по Москве.

"Вопрос о передаче под опеку мальчика будет решен только по окончании всех необходимых экспертных исследований и следственных действий", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент шестилетний ребенок находится в медицинском учреждении, где проходит курс реабилитации.

Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего шестилетнего сына 18 февраля. По ее словам, она заехала на машине в парк "Лосиный остров" по просьбе ребенка, после чего мальчик убежал и не вернулся.

Ребенок был найден на АЗС неподалеку от парка водителями, которые сообщили, что на мальчике был обмотанный скотчем мешок. Показания мальчика противоречат словам ео матери. При осмотре машины Куликовой были найдены рулоны скотча и нож.

По факту случившегося в отношении Куликовой было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ. Ранее суд одобрил ходатайство следствия об аресте подозреваемой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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