2019-02-23T13:17:36+03:00
Общество

"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей

Такой законопроект готовит Минприроды [аудио]
Александр ДЖУМАЕВЛилия БУЛАТОВА
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По словам Дроновой, подобные дикие животные должны разводиться в питомниках, зарегистрированных государствомПо словам Дроновой, подобные дикие животные должны разводиться в питомниках, зарегистрированных государствомФото: Архив "КП"
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Координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова прокомментировала готовящийся законопроект об ограничении содержания некоторых диких животных в домашних условиях в России.

Сейчас собирается рабочая группа для обсуждения инициативы, а уже в конце следующей недели текст законопроекта может появиться текст на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Комментарий координатора проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы.

В эфире Радио "Комсомольская правда" Наталья Дронова отметила, что отслеживать исполнение этого запрета будет проблематично.

"Одно дело, когда речь идет о медведях, крупных кошках, действительно ядовитых змеях. В таких случаях это могут заметить соседи. Но обсуждаемый список гораздо шире. Если человек просто держит в террариуме ядовитую змею или скорпиона - как об этом кто-либо узнает? Кроме того, есть такие породы кошек, как каракалы, сервалы, некоторые гибриды - это кошки, которые по несколько поколений разводятся в неволе. Я пока не знаю, как это должно исполняться", - отметила она.

По словам Дроновой, начать законодателям стоит с того, чтобы зарегистрировать частные питомники, где разводятся дикие звери на продажу. После создания реестра подобных учреждений необходимо запретить торговлю дикими животными на открытых площадках, добавила она.

Дронова подчеркнула, что в России периодически встречаются случаи, когда люди берут к себе крупных хищников, пытаясь им помочь. Так, часто медвежат забирают к себе дрессировщики и просто сердобольные люди, которые встретили осиротевшего зверя.

"Иногда люди звонят к нам во Всемирный фонд дикой природы и просят помочь. Когда-то им подарили маленького львенка, но он вырос, его стало сложно содержать и человек хочет от него избавиться. Тогда его пытаются продать, а затем - просто пристроить", - добавила она.

В заключение Дронова отметила, что "мода" на экзотических животных в России с годами менялась. "С 90-х годов было модно держать питонов, обезьян и попугаев, а в последние пять лет популярны стали дикие кошки", - заключила она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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