Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества.
В ходе памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". После возложения венка Путин подошел к нему, поправил ленту и постоял рядом с ним, почтив память всех воинов, погибших, защищая Отечество.
В церемонии также приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, а также члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.
Прах неизвестного советского солдата, погибшего в Великой Отечественной войне, был торжественной перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году на этом месте был открыт мемориал, а в 1997 году около него был установлен Почетный караул - "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.
ИСТОЧНИК KP.RU