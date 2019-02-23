Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-23T12:49:28+03:00

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Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества.

В ходе памятной церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок с лентой и надписью "Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации". После возложения венка Путин подошел к нему, поправил ленту и постоял рядом с ним, почтив память всех воинов, погибших, защищая Отечество.

В церемонии также приняли участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, а также члены правительства, государственные и политические деятели, представители ветеранских организаций.

Прах неизвестного советского солдата, погибшего в Великой Отечественной войне, был торжественной перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В следующем году на этом месте был открыт мемориал, а в 1997 году около него был установлен Почетный караул - "Пост номер 1". В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы.

ИСТОЧНИК KP.RU