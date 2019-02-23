В шутках Comedy Woman экспертиза нашла оправдание фашизма

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-23T13:50:40+03:00

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Эксперты увидели в ряде фрагментов телешоу Comedy Woman оправдание фашизма и элементы "психологической диверсии". Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на результаты проведенного исследования.

По мнению специалистов, зрителям шоу навязывают "антисоциальные" ценности, которые легче всего воспринимаются молодежью. Для этого создатели программы используют специфические приемы, помогающие лучше запомнить полученную информацию, такие как аплодисменты в конце каждой шутки, считают эксперты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690999" frameborder="0"></iframe> «Я думала, Карбышев вымышленный».Наталья Медведева извинилась за шутку про генерала

Таким образом, данное шоу является "психологической диверсией", направленной на разрушение традиционных российских ценностей, заключили эксперты. В частности, исследование показало, что в некоторых скетчах содержится реабилитация национал-социализма и навязывание положительного отношения к Адольфу Гитлеру, тогда как к выдающимся деятелям отечественной культуры передача прививает негативное отношения.

В качестве примера подобной "диверсии" в докладе приводится шутка про генерала Карбышева, прзвучавшая в 2013 года. Этот скетч получил известность после того, как режиссер Никита Михалков в своей передаче "Бесогон" подверг его резкой критике. Позже актриса Наталья Медведева, принимавшая участие в этой сцене, принесла извинения; по ее словам, она не знала, что Карбышев - реально существовавший человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU