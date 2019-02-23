Украина потеряла первое место по числу приезжающих в Россию мигрантов

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-23T14:04:36+03:00

Согласно данным исследования, количество граждан Украины, въехавших в РФ, с 2017 года сократилось с 47,7 до 14,8 тысяч человек Фото: REUTERS

По данным Росстата, миграционный прирост населения России уменьшился на 87 тыс человек

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Украина больше не является лидером рейтинга притока мигрантов в Россию. Об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Согласно данным исследования, количество граждан Украины, въехавших в РФ, с 2017 года сократилось с 47,7 до 14,8 тысяч человек.

Лидером рейтинга стал Таджикистан с показателем в 31 тысячу человек. Второе место в списке занял Казахстан: из этой страны в Россию въехали 26,5 тыс. человек.

Результаты исследования также говорят об уменьшении миграционного прироста населения России. В прошлом году этот показатель уменьшился на 41,1% (87 тыс человек).

Ранее сайт kp.ru сообщал о волне эмиграции из Украины. По данным Государственной миграционной службы страны, в 2018 году 3,2 млн граждан Украины находились за ее пределами на постоянной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU