"Развлечем Трампа": В Иране заявили, что удивят США в случае ужесточения санкций

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-23T14:31:58+03:00

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран будет принимать участие в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять народ Ирана Фото: REUTERS

По словам главы министерства иностранных дел Исламской Республики Джавада Зарифа, Тегеран не будет принимать участие в ядерной сделке, если народ Ирана изъявит соответствующее желание

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран удивит США ответными мерами, если Вашингтон примет решение ужесточить антииранские санкции в области экспорта нефти.

"Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. (Президент США - ИФ) Дональд Трамп любит сюрпризы, поэтому мы его развлечем", - сообщил министр в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung. Помимо этого, Зариф отметил, что Тегеран будет принимать участие в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять народ Ирана.

"Это [участие в соглашении] будет зависеть от воли иранской нации. Меньшинство громко заявляло о том, что они против сделки. Но, когда люди становятся еще злее, меньшинство может превратиться в большинство", - заметил Зариф. Министр подчеркнул, что 51% иранцев выступают за участие Тегерана в сделке, и иранские власти не могут идти "против воли народа".

"Ядерная сделка" между Ираном, Германией и пятью членами Совбеза ООН была заключена в 2015 году. Договор предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на снятие антииранских санкций США и Евросоюзом. Тем не менее, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении санкций в отношении Исламской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU