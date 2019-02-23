2019-02-23T14:31:58+03:00
В мире

"Развлечем Трампа": В Иране заявили, что удивят США в случае ужесточения санкций

По словам главы министерства иностранных дел Исламской Республики Джавада Зарифа, Тегеран не будет принимать участие в ядерной сделке, если народ Ирана изъявит соответствующее желание
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран будет принимать участие в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять народ ИранаГлава МИД Ирана отметил, что Тегеран будет принимать участие в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять народ ИранаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран удивит США ответными мерами, если Вашингтон примет решение ужесточить антииранские санкции в области экспорта нефти.

"Я не буду уточнять, о каких мерах идет речь. (Президент США - ИФ) Дональд Трамп любит сюрпризы, поэтому мы его развлечем", - сообщил министр в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung. Помимо этого, Зариф отметил, что Тегеран будет принимать участие в ядерной сделке до тех пор, пока это будет одобрять народ Ирана.

"Это [участие в соглашении] будет зависеть от воли иранской нации. Меньшинство громко заявляло о том, что они против сделки. Но, когда люди становятся еще злее, меньшинство может превратиться в большинство", - заметил Зариф. Министр подчеркнул, что 51% иранцев выступают за участие Тегерана в сделке, и иранские власти не могут идти "против воли народа".

"Ядерная сделка" между Ираном, Германией и пятью членами Совбеза ООН была заключена в 2015 году. Договор предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на снятие антииранских санкций США и Евросоюзом. Тем не менее, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении санкций в отношении Исламской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны
Американский самолет совершит еще один наблюдательный полет над Россией
Украина потеряла первое место по числу приезжающих в Россию мигрантов
Трамп получил премию "Золотая малина" как худший актер
В шутках Comedy Woman экспертиза нашла оправдание фашизма
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий
Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"
В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар
Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России