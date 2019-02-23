2019-02-23T15:22:46+03:00
Политика

По России проедет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков

Посетить передвижную выставку смогут жители 60 городов - от Севастополя до Владивостока
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поезд посетит вернется в Москву накануне Дня Победы. Сергей Карпухин/ТАССПоезд посетит вернется в Москву накануне Дня Победы. Сергей Карпухин/ТАСС
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По территории России проследует поезд, который будет представлять собой огромную передвижную выставку с трофейным оружием и техникой сирийских боевиков. Состав преодолеет более 28,5 тысячи км и сделает остановки в 60 городах страны - от Севастополя до Владивостока, а после отправится обратно в Москву.

Уже в субботу, 23 февраля, он отправился в свой долгий путь с Казанского вокзала в рамках военно-исторической акции "Сирийский перелом". Закончится этот тур лишь 27 апреля в военно-патриотическом парке "Патриот" и будет приурочен ко Дню независимости Сирии.

"В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники, начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие", - рассказал замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

По его словам, посетители выставки смогут увидеть также свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, холодного и огнестрельного оружия, рационов питания, экипировки. Кроме того, в одном из вагонов будут представлены работы военных художников и фотографов, а на платформе-сцене выступят коллективы ансамбля Александрова, Центрального дома армии и других творческих объединений. Также в поезде будет функционировать магазин с памятными сувенирами.

При желании можно будет осмотреть выставку в составе экскурсионной группы, вести которую будут сами военнослужащие. Также на местах будут работать пункты отбора на военную службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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