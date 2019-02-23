2019-02-23T16:37:22+03:00
Политика

Родителей украинских претенденток на "Евровидение" внесли в базу "Миротворца"

Ранее участницы группы Anna Maria фактически признали Крым российским
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Анна и Мария ОпанасюкАнна и Мария ОпанасюкФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Родители участниц музыкальной группы Anna Maria - Анны и Марии Опанасюк, которые являются претендентками на участие в "Евровидении-2019" от Украины, были внесены в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее певицы отказались называть воссоединение Крыма с РФ "агрессией" и фактически признали полуостров российским.

Оказалось, что в этом регионе проживают родители девушек - Лариса и Александр Опанасюк. Согласно данным ТАСС, мать участниц группы на данный момент является заместителем председателя Совета министров Крыма, а отец до 2016 года работал судьей по уголовным делам в Верховном суде полуострова.

Именно это якобы и стало причиной для внесения россиян в "черный" список "Миротворца". Так, Ларису Опанасюк обвинили в несоблюдении присяги госслужащего и переходе на работу к "оккупированным властям", а главу семейства - в нарушении присяги судьи и законодательства Украины. Также на сайте указывается, что после воссоединения Крыма с Россией Александр начал работать на "оккупантов". В связи с этим на него уже завели дело по статье о государственной измене.

Для Евровидения андрогин записал песню "Король".В 2016 году молодой человек запел, является большим поклонником Кончиты Вурст

ИСТОЧНИК KP.RU

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