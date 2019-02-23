2019-02-23T18:20:52+03:00
В мире

Илон Маск выбрал лучший мем со своим участием

Смешнее всего миллиардеру показался коллаж из фотографии музыканта Post Malone и его снимка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский инженер Илон МаскАмериканский инженер Илон МаскФото: REUTERS
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Основатель компании Tesla, американский миллиардер Илон Маск принял участие в обзоре популярных мемов. Поскольку сам инженер не раз становился главным героем таких картинок, их ему также было предложено оценить по достоинству.

Все действо происходило в рамках шоу MemeReview на популярном YouTube-канале PewDiePie. В гостях программы был не только предприниматель, но и создатель известного мультсериала "Рик и Морти" Джастин Ройланд.

Эту шутку миллиардер оценил в восемь маллов Фото: СОЦСЕТИ

Эту шутку миллиардер оценил в восемь малловФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Мужчинам демонстрировались различные мемы, и они должны были оценивать их по десятибалльной шкале. Если учитывать только те изображения, на которых присутствовал сам Маск, то больше всего миллиардеру понравился коллаж из фотографии музыканта Post Malone и его собственного снимка. Он был представлен как твит самого инженера и сопровождался подписью "Хватит отправлять мне это". Данному мему Маск дал восемь баллов.

Более низкую оценку получил коллаж с кадрами из мультфильма "Мадагаскар". Автор картинки обрезал название мультипликационной ленты так, что осталось лишь "gascar" (автомобиль, работающий на газе), а рядом прикрепил недовольное изображение миллиардера, чья компания производит электрокары. Такую шутку Маск оценил на шесть баллов.

Илон Маск выбрал лучший мем о себе Фото: СОЦСЕТИ

Илон Маск выбрал лучший мем о себеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Сайт kp.ru писал о том, что ранее известный американец отреагировал также на смешное видео в Twitter. На кадрах были запечатлены так называемые "жигули наоборот", которые создал один из ставропольских умельцев. Ролик сопровождался ставшей уже классической шутливой подписью: "Как тебе такое, Илон Маск?". Никто не ожидал, что миллиардер действительно ответит на вопрос, да еще и на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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