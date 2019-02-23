2019-02-23T20:28:49+03:00
Экономика

Инвестор Уоррен Баффетт потерял $4,3 млрд за один день

Состояние американца заметно уменьшилось на фоне падения акций корпорации Kraft Heinz
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен БаффетГлава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен БаффетФото: REUTERS
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Принадлежащая американскому инвестору Уоррену Баффету компания Berkshire Hathaway потеряла более 4,3 млрд долларов всего лишь за один день. Причиной стало значительное падение акций продовольственного гиганта Kraft Heinz, который является одним из крупнейших холдингов бизнесмена.

Стоимость ценных бумаг обрушилась на фоне негативных новостей, касающихся, в том числе, сокращения дивидендов и правительственного расследования. Итоговое снижение составило более 27%.

Так, на субботу, 23 февраля, одна акция торговалась на уровне 34,95 доллара. Учитывая, что на конец прошлого года Berkshire имела в своем распоряжении свыше 325 млн таких ценных бумаг, потери оказались довольно существенными,

При этом CNBC отмечает, что еще в мае 2018-го Баффет отзывался о потребительских холдингах Kraft Heinz и Coca-Cola как об "очень хорошем бизнесе".

Сайт kp.ru писал о том, что еще полгода назад состояние инвестора оценивалось в 81,2 млрд долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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