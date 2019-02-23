Боевики атаковали один из городов Нигерии в день президентских выборов

СЕГОДНЯ 21:31 2019-02-23T21:31:55+03:00

День выборов в Нигерии начался со взрывов Фото: REUTERS

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Члены террористической группировки "Боко харам" попытались сорвать проведение президентских и парламентских выборов на северо-востоке Нигерии.

Так, рано утром в субботу, 23 февраля. в городе Майдугури штата Борно прогремели по меньшей мере 13 взрывов, многие из которых - близ избирательных участок. Снаряды были выпущены боевиками за несколько часов до открытия пунктов.

По словам правоохранителей, террористы пытались прорваться в город, однако были отброшены назад. В результате атаки погиб один нигерийский военнослужащий, еще около 20 человек пострадали. Однако, как уточняет AFP, официального подтверждения данной информации пока нет.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце боевики этой же террористической группировки захватили город Ранн на северо-востоке страны.

Между тем, на территории всей Нигерии в настоящий момент разворачивается борьба между двумя главными кандидатами на пост президента страны. Первым является действующий глава государства Мухаммад Бухари. Его противник - бывший вице-президент, оппозиционер Атика Абубакар.

ИСТОЧНИК KP.RU