В США грузовой Boeing упал недалеко от Хьюстона

23 Февр. 23:49 2019-02-24T00:05:57+03:00

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На юге США грузовой Boeing 767-300F авиакомпании Atlas Air потерпел крушение при заходе на посадку в Хьюстон. Об этом сообщает офис окружного шерифа.

Известно, что на борту воздушного судна находились три человека. Пока об их судьбе ничего не известно. Самолет упал примерно в 12.45 по местному времени (21.45 мск) в залив Тринити около города Анауак на юго-востоке штата Техас, сообщает местный телеканал KHOU .

В США грузовой Boeing упал при заходе на посадку в Хьюстон.Грузовой самолет упал в залив Тринити около города Анауак на юго-востоке штата Техас

Борт выполнял рейс 5Y3591 из Майами, когда с ним была потеряна связь, и он пропал с экранов радаров. Известно, что Boeing 767-300F с бортовым номером N1217A эксплуатировался 26 лет и выполнял полеты в интересах авиационного подразделения торговой компании Amazon - Prime Air.

Полиция перекрыла все пути к заливу, куда везут полицейские лодки и катера для проведения спасательной операции. С воздуха район обследуют вертолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU