На ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателей

СЕГОДНЯ 00:16 2019-02-24T00:16:49+03:00

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Флешмоб пожарных и спасателей, приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России состоялся в субботу на ВДНХ в Москве. Мероприятие проводится уже восьмой раз.

Пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России вышли на лед в боевой одежде. На катке «Ракета» под зажигательную музыку они устроили танцевальный флешмоб на льду, а затем провели пожарно-спасательную эстафету на коньках.

На площадке у павильона №57 проводился конкурс снеговиков, а семейные команды пожарных и спасателей строили тематические кормушки для птиц. Также на ВДНХ была организована выставка пожарно-спасательной техники и коллекции исторических пожарных касок. А все желающие могли самостоятельно отчеканить уникальную юбилейную монету в честь 370-летия пожарной охраны России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693714" frameborder="0"></iframe> На ВДНХ пожарные и спасатели устроили масштабный флэшмоб.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ключевым событием флешмоба стало проведение "Кулинарного поединка МЧС", в котором каждый округ столицы продемонстрировал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шеф-поваров. Дегустировали и оценивали кулинарные шедевры посетители этого праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU