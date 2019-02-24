2019-02-24T00:16:49+03:00
Общество

На ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателей

Посетители в субботу увидели выставку пожарно-спасательной техники, коллекцию касок, и стали судьями "Кулинарного поединка МЧС" [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
На ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателейНа ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателей
Изменить размер текста:

Флешмоб пожарных и спасателей, приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России состоялся в субботу на ВДНХ в Москве. Мероприятие проводится уже восьмой раз.

Пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России вышли на лед в боевой одежде. На катке «Ракета» под зажигательную музыку они устроили танцевальный флешмоб на льду, а затем провели пожарно-спасательную эстафету на коньках.

На площадке у павильона №57 проводился конкурс снеговиков, а семейные команды пожарных и спасателей строили тематические кормушки для птиц. Также на ВДНХ была организована выставка пожарно-спасательной техники и коллекции исторических пожарных касок. А все желающие могли самостоятельно отчеканить уникальную юбилейную монету в честь 370-летия пожарной охраны России.

На ВДНХ пожарные и спасатели устроили масштабный флэшмоб.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ключевым событием флешмоба стало проведение "Кулинарного поединка МЧС", в котором каждый округ столицы продемонстрировал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шеф-поваров. Дегустировали и оценивали кулинарные шедевры посетители этого праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США грузовой Boeing упал недалеко от Хьюстона
Россиянка Никитина завоевала Кубок мира по скелетону
Умер Стэнли Донен - "король голливудских мюзиклов"
Под колесами поезда на МЦК погиб мужчина
Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией
Мадуро заявил, что продолжит управлять Венесуэлой ради народа
Полиция Венесуэлы применила слезоточивый газ на границе с Колумбией
Боевики атаковали один из городов Нигерии в день президентских выборов
Ким Чен Ын поехал на переговоры с Трампом на бронепоезде
NASA опубликовало первый качественный снимок астероида Ultima Thule
Инвестор Уоррен Баффетт потерял $4,3 млрд за один день
Умерла Марелла Аньелли - модельер, фотограф и настоящая икона стиля
Оппозиция Венесуэлы заявила, что первый грузовик с гумпомощью пересек границу
Станция московского метро "Каховская" будет закрыта до 2021 года
В США темнокожих школьников заставили собирать хлопок и петь "песни рабов"
Гуайдо прибыл на границу Венесуэлы и Колумбии
Во Франции продолжаются протестные акции "желтых жилетов"
Илон Маск выбрал лучший мем со своим участием
Порошенко похвалил украинцев за то, что они "забыли" о 23 февраля
На северо-западе Москвы обнаружена мина
Трое венесуэльских военнослужащих сбежали в Колумбию на бронемашинах