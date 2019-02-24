На ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателей
Флешмоб пожарных и спасателей, приуроченный к Году предупреждения в системе МЧС России состоялся в субботу на ВДНХ в Москве. Мероприятие проводится уже восьмой раз.
Пожарные, спасатели, добровольцы и курсанты ведомственных ВУЗов МЧС России вышли на лед в боевой одежде. На катке «Ракета» под зажигательную музыку они устроили танцевальный флешмоб на льду, а затем провели пожарно-спасательную эстафету на коньках.
На площадке у павильона №57 проводился конкурс снеговиков, а семейные команды пожарных и спасателей строили тематические кормушки для птиц. Также на ВДНХ была организована выставка пожарно-спасательной техники и коллекции исторических пожарных касок. А все желающие могли самостоятельно отчеканить уникальную юбилейную монету в честь 370-летия пожарной охраны России.
На ВДНХ пожарные и спасатели устроили масштабный флэшмоб.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ключевым событием флешмоба стало проведение "Кулинарного поединка МЧС", в котором каждый округ столицы продемонстрировал свои умения не только готовить традиционную кашу, но и необычные блюда от шеф-поваров. Дегустировали и оценивали кулинарные шедевры посетители этого праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU