В Киеве призывают уничтожить "легенды об общности украинцев и русских"

СЕГОДНЯ 01:13 2019-02-24T01:15:51+03:00

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На Украине необходимо "развенчать мифы о едином народе, которые сейчас продвигает Россия" и уничтожить "легенды об общности украинцев и русских". Такое заявление сделал директор института национальной памяти республики Владимир Вятрович.

Он также подчеркнул, что его организация после завершения "декоммунизации" приступит к "деколонизации" страны. Директор института отрапортовал, что в сфере "декоммунизации" уже удалось добиться серьезных успехов. Вятрович сообщил, что его ведомство смогло уничтожить "прослойку мифов" об общем советском прошлом Украины и России, в том числе в период Великой Отечественной войны.

"Имперские настроения очень популярны до сих пор в южных регионах — Одессе, Николаеве, Херсоне. Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских", — цитирует Вятровича "Украина.ру".

Директор пообещал, что институт в скором времени представит на рассмотрение Верховной рады закон о "деколонизации" и ввести уголовную ответственность за его нарушение.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в феврале прошлого года Владимир Вятрович объявил о том, что процесс декоммунизации на Украине практически завершен. По его словам, в Незалежной переименовали около тысячи населенных пунктов и снесли все известные памятники Владимиру Ленину и другим коммунистическим лидерам.

ИСТОЧНИК KP.RU