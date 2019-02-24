2019-02-24T02:44:51+03:00
Политика

Белый дом считает бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией

США призывают страны, поддерживающие Мадуро, изменить свою позицию
Юлия ДИВЕЕВА
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Сторонники оппозиции выгружают гуманитарную помощь из подожженного в Кукуте грузовикаСторонники оппозиции выгружают гуманитарную помощь из подожженного в Кукуте грузовикаФото: REUTERS
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Действия правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на границе с Колумбией свидетельствуют о его бесчеловечности и нелегитимности. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Он и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную народу Венесуэлы, а не позволить Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии", - написал Марки в своем Twitter.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

А помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter назвал военнослужащих Венесуэлы “бандитами в масках”, обвинив их в использовании боевых патронов против мирного населения.

"Это было реакцией Ммадуро на мирные усилия по оказанию помощи венесуэльским. Страны, которые продолжают признавать Мадуро, должны принять к сведению то, что они одобряют", - написал Болтон.

Напомним, что в субботу, 23 февраля, на территорию Венесуэлы должны были въехать сразу несколько грузовиков с гумпомощью, о предоставлении которой официальный Каракас никого не просил. За осуществление данных поставок активно выступает оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который в конце января провозгласил себя временным главой государства.

В субботу частный венесуэльский канал сообщил, что три грузовика с медикаментами были сожжены военными Венесуэлы, а в столкновениях пострадали около десяти человек.

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Когда в России отмечают День защитника Отечества, в далекой Венесуэлелюдям по-настоящему приходится защищать свою родину. Только вот родина, как ни странно, у всех своя. Чависты отстаивают независимость страны и своего гаранта Николаса Мадуро, а оппозиция пытается протащить переданные США и странами Латинской Америки коробки с продуктами, лекарствами и мылом, пообещав пройти по стране "гуманитарной лавиной". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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