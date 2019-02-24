Белый дом считает бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией
Действия правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на границе с Колумбией свидетельствуют о его бесчеловечности и нелегитимности. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.
"Он и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную народу Венесуэлы, а не позволить Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии", - написал Марки в своем Twitter.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
А помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter назвал военнослужащих Венесуэлы “бандитами в масках”, обвинив их в использовании боевых патронов против мирного населения.
"Это было реакцией Ммадуро на мирные усилия по оказанию помощи венесуэльским. Страны, которые продолжают признавать Мадуро, должны принять к сведению то, что они одобряют", - написал Болтон.
Напомним, что в субботу, 23 февраля, на территорию Венесуэлы должны были въехать сразу несколько грузовиков с гумпомощью, о предоставлении которой официальный Каракас никого не просил. За осуществление данных поставок активно выступает оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который в конце января провозгласил себя временным главой государства.
В субботу частный венесуэльский канал сообщил, что три грузовика с медикаментами были сожжены военными Венесуэлы, а в столкновениях пострадали около десяти человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU