Белый дом считает бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией

СЕГОДНЯ 02:41 2019-02-24T02:44:51+03:00

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Действия правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро на границе с Колумбией свидетельствуют о его бесчеловечности и нелегитимности. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Он и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную народу Венесуэлы, а не позволить Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии", - написал Марки в своем Twitter.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

А помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter назвал военнослужащих Венесуэлы “бандитами в масках”, обвинив их в использовании боевых патронов против мирного населения.

"Это было реакцией Ммадуро на мирные усилия по оказанию помощи венесуэльским. Страны, которые продолжают признавать Мадуро, должны принять к сведению то, что они одобряют", - написал Болтон.

Напомним, что в субботу, 23 февраля, на территорию Венесуэлы должны были въехать сразу несколько грузовиков с гумпомощью, о предоставлении которой официальный Каракас никого не просил. За осуществление данных поставок активно выступает оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, который в конце января провозгласил себя временным главой государства.

В субботу частный венесуэльский канал сообщил, что три грузовика с медикаментами были сожжены военными Венесуэлы, а в столкновениях пострадали около десяти человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU