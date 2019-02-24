Послом Саудовской Аравии впервые назначена женщина

СЕГОДНЯ 03:18 2019-02-24T03:27:43+03:00

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Впервые в истории Саудовской Аравии женщина назначена на высокую дипломатическую должность. В субботу наследный принц и первый заместитель премьер-министра Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, действующего от имени короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, подписал указ о назначении нового посла королевства в США.

В документе сказано, что дипмиссию в Вашингтоне возглавит принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд, которая получила ранг министра.

Принцесса Рима является дочерью принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипмиссию в Вашингтоне с 1983 года по 2005 год. После этого он был назначен главой разведывательного управления королевства и совмещал должность шефа разведки с постом главы Совета национальной безопасности страны.

В биографии принцессы, которую опубликовало Саудовское агентство печати, сказано, что Рима Бинт Бандар работала советником в офисе Его Высочества наследного принца, а также работала агентом по планированию и развитию в Генеральном управлении спорта. Она получила степень бакалавра искусств в колледже Маунт-Вернон в Университете Джорджа Вашингтона в Соединенных Штатах в 1999 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Саудовской Аравии 24 июня прошлого года был снят запрет на вождение женщинами автомобиля. Этот шаг стал частью масштабных социально-экономических преобразований, запущенных в королевстве наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. В мае 2017 года саудовским женщинам разрешили учиться, работать и лечиться без согласия мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU