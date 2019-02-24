Президент Колумбии распорядился вернуть назад грузовики с гумпомощью для Венесуэлы

СЕГОДНЯ 04:55 2019-02-24T05:00:09+03:00

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Президент Колумбии Иван Дуке распорядился в субботу вернуть грузовик с гуманитарной помощью, собранной для народа Венесуэлы. Об этом сообщил министр иностранных дел южноамериканской страны Карлос Ольмес Трухильо.

"Были приняты меры по прямому указанию президента Дуке. Приоритетом для правительства Колумбии является защита людей в приграничной зоне, и поэтому грузовики возвращаются", - сказал министр, находясь в городе Кукуте на границе с Венесуэлой.

По словам Трухильо, решение было принято "для защиты гуманитарной помощи, которая не была сожжена ранее". Он подчеркнул, что правительство Колумбии может при необходимости принять дополнительные меры, которые сейчас анализируются, передает ТАСС.

Напомним, что 23 февраля на территорию Венесуэлы должны были въехать сразу несколько грузовиков с гумпомощью, о которой власти страны не просили. В этот день частный венесуэльский канал сообщил, что три грузовика с медикаментами были сожжены военными Венесуэлы, а в столкновениях пострадали около десяти человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU