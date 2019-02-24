На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

СЕГОДНЯ 06:38 2019-02-24T06:41:59+03:00

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В провинции Сычуань на юго-западе Китая 24 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в одиннадцати километрах к северу от городского округа Цзыгун. В нем проживает около 2,7 миллиона человек.

На какой глубине залегал очаг - не уточняется. Также пока нет данных о пострадавших и ущербе, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20 января в Тибетском автономном районе на юге-западе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в 22:28 по местному времени (17:28 мск) в уезде Шэтонгмён у города Шигадзе. Информации о пострадавших и погибших от землетрясения пока не поступало. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU