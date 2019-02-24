2019-02-24T06:41:59+03:00
Происшествия

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр располагался неподалеку от городского округа Цзыгун
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Китае произошло землетрясениеВ Китае произошло землетрясениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В провинции Сычуань на юго-западе Китая 24 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщила сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в одиннадцати километрах к северу от городского округа Цзыгун. В нем проживает около 2,7 миллиона человек.

На какой глубине залегал очаг - не уточняется. Также пока нет данных о пострадавших и ущербе, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 20 января в Тибетском автономном районе на юге-западе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в 22:28 по местному времени (17:28 мск) в уезде Шэтонгмён у города Шигадзе. Информации о пострадавших и погибших от землетрясения пока не поступало. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава МИД Великобритании назвал Словению бывшим "вассалом СССР"
Мадуро выразил благодарность жителям Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы
Гуайдо заявил, что Уго Чавес не одобрил бы действий Мадуро
Погода в Москве на 24 февраля 2019 года: ожидается до 2 градусов тепла
Власти Киева поставили под вопрос участие певицы Maruv в "Евровидении-2019"
Правительство ОАЭ решило простить гражданам долги почти на $100 млн
Ким Чен Ын направился на встречу с Трампом на бронепоезде
Режиссер Георгий Данелия попал в больницу
Президент Колумбии распорядился вернуть назад грузовики с гумпомощью для Венесуэлы
Порошенко назвал Украину "агрессором"
Дюжев посоветовал не слушать политические заявления Серебрякова и других актеров
Послом Саудовской Аравии впервые назначена женщина
Белый дом считает бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией
Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019"
Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы
В Киеве призывают уничтожить "легенды об общности украинцев и русских"
Американские эксперты оценили испытания аппарата "Посейдон"
На ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателей
В США грузовой Boeing потерпел крушение недалеко от Хьюстона