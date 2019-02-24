2019-02-24T07:59:03+03:00
В мире

Глава МИД Великобритании назвал Словению бывшим "вассалом СССР"

Джереми Хант заявил, что Словения претерпела "впечатляющее превращение из вассального государства" СССР в современное государство
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми ХантМинистр иностранных дел Великобритании Джереми ХантФото: REUTERS
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Выступая в столице Словении, глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал Словению бывшим "вассальным государством Советского Союза".

"[Словения претерпела] впечатляющее превращение из вассального государства Советского Союза в современную европейскую демократию, члена ЕС и НАТО, страну с процветающей экономикой ", - заявил Хант на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Миро Цераром, передает газета The Guardian.

После этого Хант был подвергнут критике. Так, бывший спикер парламента Словении Милан Брглез заявил, что Словения никогда не была вассалом СССР. В своем аккаунте в Facebook Брглез также обвинил представителей власти Словении в том, что они не обратили внимание Ханта на его ошибку и "возможно, даже не заметили оскорбления".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Хант стал главой МИД Великобритании после того, как ушел в отставку его предшественник Борис Джонсон из-за разногласий по вопросу Brexit. Ранее Хант не раз допускал ошибки в своих речах. К примеру, в ходе визита в Пекин он назвал свою жену-китаянку японкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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