2019-02-24T08:10:58+03:00
В мире

Премьер Баварии считает, что России не место на "скамье штрафников"

Маркус Зедер также поддержал строительство газопровода "Северный поток — 2"
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Председатель партии "Христианско-социальный союз" (ФРГ) Маркус ЗедерПредседатель партии "Христианско-социальный союз" (ФРГ) Маркус ЗедерФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Германии премьер-министр земли Бавария, председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер заявил, что России не место на "скамье штрафников" на мировой сцене.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зедер подчеркнул, что относится к "убежденным" сторонникам трансатлантического взаимодействия. При этом в Баварии, как он отметил, всегда стремились к диалогу с Москвой.

"В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то, что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом", - сказал Зедер.

Кроме того, баварский премьер поддержал строительство газопровода "Северный поток — 2".

"Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию", — добавил Зедер.

По его словам, США скрывают свои намерения продавать европейским странам газ собственного производства за заявлениями об опасности закупок газа на Востоке.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою озабоченность из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода "Северный поток - 2".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров заявил об отсутствии условий для решения проблемы мирного договора с Японией
На границе Венесуэлы с Колумбией подожгли три грузовика с гумпомощью
В японской префектуре Окинава начался референдум по военной базе США
В столице Сербии прошел массовый протест
Гуайдо призвал рассмотреть все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле
Пассажирам самолетов больше не надо распечатывать посадочный талон
Глава МИД Великобритании назвал Словению бывшим "вассалом СССР"
Мадуро выразил благодарность жителям Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы
Гуайдо заявил, что Уго Чавес не одобрил бы действий Мадуро
Погода в Москве на 24 февраля 2019 года: ожидается до 2 градусов тепла
Власти Киева поставили под вопрос участие певицы Maruv в "Евровидении-2019"
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1
Правительство ОАЭ решило простить гражданам долги почти на $100 млн
Ким Чен Ын направился на встречу с Трампом на бронепоезде
Режиссер Георгий Данелия попал в больницу
Президент Колумбии распорядился вернуть назад грузовики с гумпомощью для Венесуэлы
Порошенко назвал Украину "агрессором"
Дюжев посоветовал не слушать политические заявления Серебрякова и других актеров
Послом Саудовской Аравии впервые назначена женщина
Белый дом считает бесчеловечным поджог грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией
Певица Maruv представит Украину на "Евровидении - 2019"
Колумбия отзывает своих дипломатов из Венесуэлы
В Киеве призывают уничтожить "легенды об общности украинцев и русских"
Американские эксперты оценили испытания аппарата "Посейдон"
На ВДНХ прошел флешмоб пожарных и спасателей
В США грузовой Boeing потерпел крушение недалеко от Хьюстона