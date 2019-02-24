Премьер Баварии считает, что России не место на "скамье штрафников"

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-24T08:10:58+03:00

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В Германии премьер-министр земли Бавария, председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер заявил, что России не место на "скамье штрафников" на мировой сцене.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зедер подчеркнул, что относится к "убежденным" сторонникам трансатлантического взаимодействия. При этом в Баварии, как он отметил, всегда стремились к диалогу с Москвой.

"В мировой политике Москве не место на скамье штрафников, несмотря на то, что Российская Федерация, разумеется, также способствовала ухудшению отношений с Западом", - сказал Зедер.

Кроме того, баварский премьер поддержал строительство газопровода "Северный поток — 2".

"Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию", — добавил Зедер.

По его словам, США скрывают свои намерения продавать европейским странам газ собственного производства за заявлениями об опасности закупок газа на Востоке.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою озабоченность из-за недовольства Вашингтона строительством газопровода "Северный поток - 2".

ИСТОЧНИК KP.RU