Гуайдо призвал рассмотреть все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле
Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, предложил международному сообществу изучить все варианты урегулирования обстановки в этой латиноамериканской стране.
"Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.
По его мнению, для нормализации ситуации Венесуэлы основную роль играет "внутреннее и внешнее давление".
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Венесуэле прошли столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции из-за попыток доставить в страну гуманитарную помощь из других стран. В результате столкновений несколько человек погибли, пострадали сотни жителей.
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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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