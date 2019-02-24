Гуайдо призвал рассмотреть все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле

СЕГОДНЯ 08:21 2019-02-24T08:21:53+03:00

Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что "внутреннее и внешнее давление играют ключевую роль для освобождения" страны

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Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, предложил международному сообществу изучить все варианты урегулирования обстановки в этой латиноамериканской стране.

"Сегодняшние события вынуждают меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что мы должны допускать все варианты для освобождения нашей родины, которая борется и продолжит бороться", - написал Гуайдо в своем микроблоге в Twitter.

По его мнению, для нормализации ситуации Венесуэлы основную роль играет "внутреннее и внешнее давление".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Венесуэле прошли столкновения сторонников оппозиции с силами Национальной гвардии и полиции из-за попыток доставить в страну гуманитарную помощь из других стран. В результате столкновений несколько человек погибли, пострадали сотни жителей.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU