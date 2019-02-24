Лавров: Некоторые силы в США намеренно желают ухудшения отношений с Россией

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-24T09:47:57+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США есть определенные силы, которые мешают президенту этой страны Дональду Трампу выполнить свое предвыборное обещание и улучшить отношения с Россией. По словам главы МИД РФ, эти силы стремятся принять новые санкции, чтобы не допустить нормализации отношений.

"Причем вводят "санкции" (в их понимании "наказывают") за одно и то же. В частности, уже несколько раз — за то, что люди, живущие в Крыму, ужаснувшись той власти, которая пришла в Киеве благодаря поддержке самих США и Евросоюза, тому, что эта власть обещала искоренять русских в Крыму, проголосовали за воссоединение с Россией ", — сказал Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".

По его словам, этот факт является очень печальным.

Кроме того, министр напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что Москва готова к конструктивному общению и "мяч находится на стороне США".

ИСТОЧНИК KP.RU