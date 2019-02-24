Facebook заблокировала поздравление российского блогера с 23 Февраля

СЕГОДНЯ 10:02 2019-02-24T10:02:55+03:00

Нецензурной брани или оскорблений в сообщении россиянина не было, но администраторы соцсети заявили, что запись «противоречит нормам сообщества»

Изменить размер текста: A A

Социальная сеть Facebook заблокировала сообщение российского блогера Сергея Колясникова с поздравлением в честь Дня защитника Отечества. По его словам, пост не содержал ненормативной лексики или оскорблений, но, по мнению администраторов соцсети, публикация «противоречит нормам сообщества».

«Было совершенно обычное поздравление. Единственное, что было не просто с 23 Февраля, я подошел более глубоко, то есть стихи нашел интересные. Это достаточно важный день», — рассказал Колясников в сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что не видит оснований для блокировки своей записи, при этом эта ситуация не была ошибочной со стороны соцсети.

«Если еще и оставалось какое-то дно, не пробитое этой соцсетью, то сегодня всё получилось. Это не случайность и не массовые обращения — я отправил жалобу, и бан подтвердили», — добавил Колясников.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее социальная сеть Facebook без предупреждений заблокировала четыре проекта Russia Today. В Союзе журналистов России связали такие действия с «зачисткой» информационного пространства от иных точек зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU