Российский лыжник Большунов назвал неспортивным поведение норвежских соперников

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-24T11:17:30+03:00

По словам россиянина, во время скиатлона Шур Рете и Мартин Йонсруд Сундбю не выходили вперед и не помогали ему на дистанции

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Российский лыжник Александр Большунов назвал неспортивным поведение в ходе скиатлона норвежских соперников Шура Рете и Мартина Йонсруда Сундбю на чемпионате мира по лыжным гонкам в австрийском Зеефельде.

«Я очень разочарован тем, что норвежские лыжники не выходили вперед и не помогали мне на дистанции. Я говорил с ними по пути и просил выходить вперед, но они оставались позади меня и показывали, что не помогут. Я лидировал три-четыре круга, а они просто ждали, когда я устану, и начали работать к финишу», — заявил Большунов.

Он отметил, что так вести себя в спорте — нехорошо, передает издание Dagbladet.

Напомним, гонка на чемпионате мира завершилась накануне, 23 февраля. Россиянин Александр Большунов стал вторым, первое место занял норвежец Шур Рете с преимуществом в 0,1 секунды. Третьим к финишк пришел Мартин Йонсруд Сундбю.

ИСТОЧНИК KP.RU