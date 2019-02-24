2019-02-24T11:31:13+03:00
Политика

Самолет американских ВМС провел разведку у черноморского побережья России

По данным мониторингового ресурса, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon вылетел 23 февраля с авиабазы Sigonella в Италии
Екатерина БОЛГОВА
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Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A PoseidonПатрульный противолодочный самолет Boeing P-8A PoseidonФото: EAST NEWS
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Самолет американских военно-морских сил провел разведку у черноморского побережья России.

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 был замечен в 14:10 23 февраля в воздушном пространстве Болгарии, а затем провел разведку в акватории Черного моря. Известно, что воздушное судно вылетело с авиабазы Sigonella в Италии, а в 19:05 направилось обратно.

Отмечается, что самолет совершал разведывательный полет с выключенным транспондером.

Напомним, ранее самолеты -разведчики других государств, среди которых США, неоднократно были замечены у границ России. В конце минувшей у Крыма полеты совершили два летательных аппарата ВВС США: радиоразведывательный RC-135V и беспилотный RQ-4B-30 Global Hawk. В Калининградской области был замечен шведский самолет GIV SP.

ИСТОЧНИК KP.RU

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