Самолет американских ВМС провел разведку у черноморского побережья России
Самолет американских военно-морских сил провел разведку у черноморского побережья России.
По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 был замечен в 14:10 23 февраля в воздушном пространстве Болгарии, а затем провел разведку в акватории Черного моря. Известно, что воздушное судно вылетело с авиабазы Sigonella в Италии, а в 19:05 направилось обратно.
Отмечается, что самолет совершал разведывательный полет с выключенным транспондером.
Напомним, ранее самолеты -разведчики других государств, среди которых США, неоднократно были замечены у границ России. В конце минувшей у Крыма полеты совершили два летательных аппарата ВВС США: радиоразведывательный RC-135V и беспилотный RQ-4B-30 Global Hawk. В Калининградской области был замечен шведский самолет GIV SP.
ИСТОЧНИК KP.RU