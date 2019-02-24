В России будут использоваться беспилотные комбайны

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-24T12:07:26+03:00

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров

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В России на поля выйдут беспилотные комбайны. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, для этого формируется система автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой. По его словам, создается и уже находится на стадии испытаний аппаратно-программный комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг".

"Он позволит связать в единую систему электронную оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование процессов растениеводства", - сказал Мантуров в интервью "Российской газете".

Он подчеркнул, что при помощи таких систем будет продолжаться переход российского агропромышленного комплекса к цифровой экономике.

Кроме того, по словам министра промышленности и торговли, к 2030 году объем производства сельхозтехники и оборудования в России увеличится до 300 миллиардов рублей. К 2021 году сельскохозяйственная техника российского производства будет занимать не менее 80 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU