В Москве у студента украли золотые часы стоимостью более 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-24T12:19:33+03:00

Золотые часы стоимостью более 1 млн рублей украли у студента в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также в ресторане в центре столицы у молодого человека похитили мобильный телефон и деньги

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В Москве у студента украли золотые наручные часы стоимостью более 1 млн рублей. ЧП произошло накануне вечером в ресторане в центре столицы, заявили в пресс-службе московского главка МВД.

"Вечером 23 февраля в полицию обратился студент третьего курса одного из столичных институтов. По его словам, в одном из заведений, расположенных в доме по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 23, корпус 1, неизвестный украл у него золотые часы Portugieser Yacht Chrono", - сообщили в полиции.

Кроме того, у молодого человека похитили ювелирные изделия, мобильный телефон и 500 долларов США. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ - "Кража в особо крупном размере".

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции, стоимость похищенных у студента часов составляет больше 1 млн рублей, а общий ущерб оценивается в 1 млн 803 тысячи рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года у безработного в Москве украли шесть дорогостоящих часов.

ИСТОЧНИК KP.RU