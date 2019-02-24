Лавров: Россия может развернуть военную полицию на сирийско-турецкой границе

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-24T12:41:46+03:00

Глава МИД РФ добавил, что астанинский формат также позволил обеспечить начало прямого диалога между правительством Сирии и вооруженной оппозицией

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На границе Сирии и Турции может быть разрешена российская военная полиция, которая будет развернута в создаваемой буферной зоне. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и Phoenix.

Лавров рассказал, что речь идет о создании буферной зоны на основе соглашения, подписанного между Турцией и Сирией еще в 1998 году. «Оно заключается в договоренности о сотрудничестве в искоренении террористических угроз на совместной границе, включая возможность для турецкой стороны действовать на определенных участках границы на сирийской территории» - пояснил министр.

Глава МИД объяснил, что на данный момент формат буферной зоны «досогласовывается с участием военных, и, конечно же, с учетом позиции Дамаска и максимально возможным учетом интересов Турции». Однако, глава МИД РФ пояснил, что о каких-то совместных военных мероприятиях речь не идет.

Министр отметил наличие опыта «когда договоренности "на земле" о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции». По его словам, такая возможность сохраняется и «военные сейчас завершают согласование деталей при учете позиций Дамаска и Турции». Лавров подчеркнул необходимость учесть позиции Дамаска и интересов Турции.

Глава МИД также отметил, что САР поддержал создание астанинского формата, что «позволило добиться того, чего никому не удавалось, - обеспечить реальное прекращение огня на большей части территории Сирии и обеспечить начало прямого диалога между правительством и вооруженной оппозицией».

Напомним, что 14 февраля прошла в Сочи четвертой трехстороннюю встречу глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, где Россия, Турция и Иран договорились и дальше поддерживать договорённости в рамках договора. По словам Эрдогана, принципы Астаны являются самыми успешными в вопросе прекращения кровопролития в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU