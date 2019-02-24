2019-02-24T12:42:14+03:00
Общество

Внеочередное собрание проголосовало против решения Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского Архиепископата

По словам источника в русской общине в Париже, "191 участник собрания проголосовал против притязаний Константинополя, иное мнение выразили только 15 человек"
Екатерина БОЛГОВА
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Русский экзархат в Европе отказался от подчинения КонстантинополюРусский экзархат в Европе отказался от подчинения КонстантинополюФото: Алексей ФОКИН
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Внеочередное епархиальное собрание православных приходов русской традиции решило оставить Архиепископат русских приходов в Западной Европе. Участники собрания проголосовали против решения синода Константинопольского патриархата об упразднении Архиепископата.

"Мы не согласились с решением Константинопольского патриархата, Архиепископия будет сохранена", - сообщил источник в русской общине в Париже.

По его данным, против решения Константинопольского патриархата выступил 191 участник собрания, "иное мнение выразили только 15 человек".

"Решение о выборе юрисдикции будет принято в июне", - добавил источник, передает ТАСС.

Напомним, в ноябре прошлого года священный синод Вселенского патриархата решил отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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