Внеочередное собрание проголосовало против решения Константинопольского патриархата об упразднении Западноевропейского Архиепископата
Внеочередное епархиальное собрание православных приходов русской традиции решило оставить Архиепископат русских приходов в Западной Европе. Участники собрания проголосовали против решения синода Константинопольского патриархата об упразднении Архиепископата.
"Мы не согласились с решением Константинопольского патриархата, Архиепископия будет сохранена", - сообщил источник в русской общине в Париже.
По его данным, против решения Константинопольского патриархата выступил 191 участник собрания, "иное мнение выразили только 15 человек".
"Решение о выборе юрисдикции будет принято в июне", - добавил источник, передает ТАСС.
Напомним, в ноябре прошлого года священный синод Вселенского патриархата решил отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе.
ИСТОЧНИК KP.RU