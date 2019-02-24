В Австралии нашли "самую сексуальную коалу"

СЕГОДНЯ 13:56 2019-02-24T13:56:36+03:00

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В интернете становится популярной фотография коалы, которую пользователи уже окрестили «самой сексуальной».

Автором снимка является британский фотограф Росс Лонг (Ross Long), который рассказал, что сделал это изображение абсолютно случайно во время путешествия по Австралии.

rosslongphotography Британский фотограф Росс Лонг запечатлел "самую сексуальную коалу"

По словам Росса, на Золотом побережье Квинсленда он заметил самца коалы, вольготно расположившегося на дереве. Животное довольно долго сидело в такой позе неподвижно и смотрело прямо на фотографа, поэтому ему только оставалось, что взять в руки фотоаппарат и сделать снимок. При этом, по мнению Росса, самец коалы хотел таким образом привлечь к себе самок, а поэтому смотрелся "даже круче, чем вечер пятницы, проведенный за сериалами", пишет Daily Mail.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее в зоопарке австралийского штата Квинсленд родилась редкая коала белого цвета. Администрация зверинца предложила посетителям вместе придумать малышу имя.

ИСТОЧНИК KP.RU