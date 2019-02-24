Макрон решил не злить «желтые жилеты» и не ехать на горные курорты

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-24T14:14:16+03:00

Президент Франции с супругой обычно отдыхают в Ла Монжи в Пиренеях

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В этом году президент Франции Эмманюэль Макрон решил не ехать на горнолыжные курорты, поскольку этот дорогостоящий отдых может вызывать раздражение у протестующих «желтых жилетов».

Обычно французский президент с супругой приезжал на недорогой курорт в Ла Монжи, Пиренейском горном массиве. Как передает газета Le Parisien это связано с молодостью Макрона, в свое время он провел здесь немало каникул, поскольку в этом регионе жила одна из его бабушек.

Несмотря на то, что Ла Монжи не столь престижный и дорогостоящий курорт, по данным издания, в нынешних условиях протестов против бедности в стране такой отдых Макрона лишний раз напомнит многим французам, что подобные поездки им не по карману.

Участники движения «желтые жилеты» на протяжении уже 15 недель проводят протестные акции, требуя отставки действующего главы государства, и эта суббота, 23 февраля, не стала исключением.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты проходят во Франции каждую субботу, начиная с 17 ноября 2018 года. Граждане недовольны ростом цен на бензин и высоким налогом на вредные выбросы. Часто бывает так, что манифестации заканчиваются погромами и поджогами.

ИСТОЧНИК KP.RU