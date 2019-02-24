2019-02-24T14:16:33+03:00
Москва

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра

Предупреждение будет действовать в столице и области с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника
Екатерина БОЛГОВА
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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасностиМосквичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасностиФото: Иван ВИСЛОВ
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На воскресенье и понедельник 24-25 февраля в Москве объявили желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра.

По данным Гидрометцентра России, сильный ветер ожидается в столице и области с 21:00 воскресенья до 21:00 следующего дня.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — заявили в ведомстве.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 24 февраля, в Москве ожидается до 2 градусов выше нуля, вероятны небольшие осадки, местами возможна гололедица. Ночью немного похолодает до минус 1 градуса, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

В понедельник температура воздуха в Москве и Подмосковье может повыситься до плюс 3 градусов. Прогнозируется облачная погода, небольшие осадки, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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