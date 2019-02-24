Биатлонистка Юрлова-Перхт стала первой в гонке преследования на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-24T14:34:55+03:00

Второй к финишу пришла Ирина Кривко из Белоруссии

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Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт стала первой в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в Минске. На 10-километровой дистанции показала время 27 минут 43,4 секунды и допустила лишь один промах.

Второе место заняла белоруска Ирина Кривко из Белоруссии, которая проиграла россиянке 37,5 секунды, третьей стала немецкая биатлонистка Надин Хорхлер , уступившая 49,4 секунды лидеру.

Другие российские спортсменки показали следующие результаты: Евгения Павлова стала шестой Светлана Миронова заняла десятое место, Виктория Сливко — 27-е, Наталья Гербулова — 40-е.

Напомним, 34-летняя спортсменка Екатерина Юрлова-Перхт имеет титул чемпионки мира 2015 года в индивидуальной гонке.

По итогам чемпионата Европы в Белоруссии у российской сборной две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU