Жители Окинавы проголосовали против сохранения американской базы

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-24T14:40:55+03:00

Перенос авиабазы корпуса морской пехоты США в бухту Хэноко на севере японской префектуры может быть отменен

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В воскресенье, 24 февраля, в южной японской префектуре Окинава завершилось голосование на референдуме по вопросу о строительстве новой американской военной базы Футэмма. Большинство жителей проголосовали против действующего плана правительства, предусматривающего сохранение базы в ее пределах.

По данным экзитполов, большинство жителей префектуры поддержали своего губернатора Дэнни Тамаки, который выступал за вывод базы за пределы Окинавы. Таким образом, перенос авиабазы корпуса морской пехоты США из густонаселенного района Гинован в бухту Хэноко на севере Окинавы может быть отменен. Об этом сообщает агентства Kyodo.

Ранее, утром 24 февраля, в административном центре префектуры - городе Наха, открылись 54 участка для голосования. Жители города должны выбрать один из трех вариантов – «против» строительства новой базы, «за» или «не за и не против».

Префектура Окинава занимает только 0,6% территории Японии, однако на этой площади находятся 74% американских военных объектов и больше 50% всех американских вооруженных сил в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU