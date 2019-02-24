Умер знаменитый композитор Лев Колодуб

СЕГОДНЯ 14:54 2019-02-24T14:54:31+03:00

Композитор Лев Колодуб умер в возрасте 88 лет Фото: СОЦСЕТИ

Лев Колодуб умер в возрасте 88 лет

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Умер Лев Колодуб — знаменитый украинский композитор, народный артист и профессор Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Деятелю искусств было 88 лет.

"Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве культуры Украины подчеркнули, что после композитора осталось большое творческое наследие. Колодуб написал множество симфонических и оперных произведений, балетов, мюзиклов и концертов.

Лев Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве, в разное время возглавлял правление Музыкального фонда Украины, Ассоциацию деятелей духовой музыки Украины, Киевскую организацию Союза композиторов Украины.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее умер режиссер мюзикла "Поющие под дождем" Стэнли Донен.

ИСТОЧНИК KP.RU