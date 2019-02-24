Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира
В воскресенье, 24 февраля, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в мужском командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта.
Золото же досталось норвежцам. А замкнули тройку лидеров итальянцы.
Кстати, эта медаль стала четвертой наградой для сборной РФ на соревнованиях, которые проходят в настоящее время в австрийском городе Зефельд: в копилке нашей команды уже два серебра и две бронзы. Таким образом, в общем зачете россияне пока занимают четвертое место.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 февраля в Зеефельде прошли первые гонки лыжников на мировом первенстве 2019 года. Это была квалификация в мужском и женском спринте. Стоит отметить, что сам турнир завершится 3 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU