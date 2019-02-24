Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-24T15:18:23+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли второе место в мужском командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Золото же досталось норвежцам. А замкнули тройку лидеров итальянцы.

Кстати, эта медаль стала четвертой наградой для сборной РФ на соревнованиях, которые проходят в настоящее время в австрийском городе Зефельд: в копилке нашей команды уже два серебра и две бронзы. Таким образом, в общем зачете россияне пока занимают четвертое место.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 21 февраля в Зеефельде прошли первые гонки лыжников на мировом первенстве 2019 года. Это была квалификация в мужском и женском спринте. Стоит отметить, что сам турнир завершится 3 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU