В Риме осудили препятствие поставкам гумпомощи в Венесуэлу

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-24T15:41:12+03:00

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Рим вместе с другими странами Евросоюза выступает против попыток воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи, которую отправляют в Венесуэлу. Такое заявление сделал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Вместе с другими странами ЕС мы осуждаем попытки воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи для венесуэльского народа и силой подавить несогласие и мирные манифестации протеста», - написал Итальянский премьер-министр в Twitter. Конте добавил, что назрела необходимость новых «свободных и демократических выборов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Венесуэле прошли столкновения сторонников оппозиции с силами полиции и Национальной гвардии. Причиной стала попытка доставить в республику гуманитарную помощь из других стран. В результате столкновений несколько человек погибли, пострадали сотни жителей. Позже спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом страны, предложил международному сообществу изучить все варианты урегулирования обстановки в этой латиноамериканской стране.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что желание Соединенных Штатов гумпомощь в Венесуэлу является провокацией и удобным предлогом для устранения Мадуро.

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Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU