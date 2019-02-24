Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки с большой глубины

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-24T15:41:33+03:00

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В воскресенье, 24 февраля, стало известно, что военно-морские силы (ВМС) Ирана впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки класса «Гадир» с большой глубины.

Как уточнили в армии исламской республики, запуск прошел в рамках военно-морских учений «Велаят-97», которые начались в Ормузском проливе в минувшую пятницу, 22 февраля. «В третий день учений "Велаят-97" подводная лодка класса "Гадир" ВМС Ирана успешно запустила крылатую ракету. <…> Иранские эксперты впервые настроили запуск крылатой ракеты по вражеской цели с большой глубины», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте иранской армии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в феврале президент Ирана Хасан Роухани заявил, что враги его страны не смогут добиться своих целей. При этом он пообещал, что Тегеран продолжит наращивать свою военную мощь и работать над ракетной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU